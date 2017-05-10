〈南部〉跳高好手胡峻浩 拚上高醫大牙醫
2017-05-10
〔記者黃明堂／台東報導〕來自海端的布農族學生胡峻浩及余依迪，都是學校的跳高好手，運動會拿過第一及第三名。他們用行動証明四肢發達，頭腦不簡單，胡峻浩錄取高雄醫學大學牙醫學系，余依迪則通過師資保送甄試，錄取台師大。
胡峻浩來自海端鄉初來部落，父親是海巡人員，家境小康，雖然在鄉下學校，但從小就很聰明，又比別人認真一些，成績很不錯。兩年多前進入台東高中數理資優班，很多人成績比他優秀，他加倍努力，學測拚到校排第三高分，透過醫事人員養成計畫，錄取牙醫系。
親戚輪流養 孤苦余依迪上台師大
余依迪自幼孤苦，由家族親戚輪流撫養，從台東到北部，住過很多「家」，在逆境中他跟哥哥都很爭氣，先是哥哥，接著是他，都通過篤定當老師的師資保送甄試，公費就讀，不必擔心成為流浪教師。
導師陳嬿羽說，這兩位學生除了用功讀書，也都是跳高好手，在學校的校慶運動會都拿過第一名及第三名，余依迪在國中時參加全中運，跳高還獲得全國第四名。
大學個人申請入學昨天放榜，上台大的，台東高中有吳博文心理學系、林祐楨植物病理微生物學系、陳品祥職能治療學系、榮孫子恩大氣科學系。台東女中則有陳以琳上台大社會工作學系。
吳博文在今年學測獲七十二級分，是台東縣最高分，以台大心理學系為最第一志願，但在繁星推薦落敗，總算在個人申請榜上有名。
陳以琳的父親是牧師，她從小跟著教會從事社會關懷，也到監獄關懷受刑人，見過太多需要幫助的人，所以立定志願要讀社工系。
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