〈南部〉二億建地下停車場 效益受質疑

2017-05-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對赤崁文化園區規劃、永福國小將花二億元興建地下停車場等工程，議會昨進行專案報告，議員質疑不符經濟效益，而且施工可能嚴重影響學生受教權，要求市府審慎評估，不可貿然展開。

赤崁文化園區改造工程將投入七億九千六百四十萬元，其中包括成功國小改建及地下停車場，工期預估二年六個月，將於十二月上網發包，屆時成功國小師生安置方案，教育局提出了在鄰近學校及尚未開闢且已取得的機關用地兩個方案，教育局長陳修平表示，地點可望於今年八、九月前確定。

另外，交通局計畫利用永福國小開闢停車場，預定經費二億元興建二百個車位，市議員邱莉莉指出，停車場完成，可供紓解觀光客使用需求恐寥寥無幾；市議員洪玉鳳表示，二億元建兩百個車位的地下停車場，平均一個車位要一百萬，有偏高之嫌。交通局解釋，爭取補助，一定會提效益評估。