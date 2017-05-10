〈南部〉南大七股設校 延宕20年惹議

2017-05-10

朝野議員促訂落日條款

〔記者洪瑞琴／台南報導〕議會昨日進行台南大學校區開發設校進度專案報告，朝野議員質疑南大七股校區設校案，讓地方等了一、二十年仍無音訊，要求市府訂定「落日條款」，限期一年，否則收回土地自己開發。

此外，議員也要求市府行文教育部，副本會台南大學，建請教育部明示是否興建，並請告知核撥多少經費給台南大學，做何用途？並請市長賴清德在行政院會提出討論做出抉擇。

七股校區土地於民國九十四年市府（原南縣府）就核准無償撥用市有地，九十八年七股校區公共設施工程開工，九十九年取得建築與雜項執照，行政院經建會審查南大校區設置計畫書，可是幾年來南大多次提送設置計畫修正版給教育部，無法取得同意核定。

李退之、陳朝來、蔡蘇秋金、蔡育輝及莊玉珠等議員提出質詢，直言目前少子化趨勢，招生困難，南大又缺中央經費奧援，七股設校案根本是窒礙難行，早晚土地都要收回來，市府應該及早設想其他開發替代方案，別讓地方「希望變成失望」。

李退之說，問都發局市府收回土地的可能性有多少，南大送教育部來回修正，「教育部是要修到通過或修到不過？」市有地竟被如此「糟蹋荒廢」。陳朝來更指出，南大說七股校區計畫案獲核定後，東側校區已完成道路、植栽景觀及機電中心等各設施，已投入七億餘元，看來依然荒涼，「騙七股人騙廿年了」！

蔡育輝斷言「七股校區保證沒有人會去唸 」，設校案拖這麼久，無償撥用條件已消失，市府應順從地方民意，向南大明確攤牌，若不能在允諾期限內完成建校就收回土地。

副秘書長吳欣修表示，目前教育部原則上同意七股設校案，但因應教學用途之外，希望這麼大片土地充分運用，南大能補充明確的其他發展內容，以利社區產業結合與地方觀光發展。都發局長莊德樑指出，七股設校案決定權在中央，將會再要求南大提出函文教育部的詳細內容，也會持續關注南大有無新的報部修正計畫。

七股校區位於七股與安南區交界，面積共一百廿公頃，被西濱快速道路分割為東西兩大塊，東側校區約三十八．六公頃，西側校區約八十一．四公頃，南大進行濕地生態保育、環境調查復育及淺坪養殖等研究計畫，投入經費約三千五百萬元。