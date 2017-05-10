〈南部〉未獲教局資料 議員推女局長額頭

2017-05-10

替代役住宿問題引爆

〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕市議會昨進行專案報告，開議之前，發生國民黨議員蔡育輝不滿教育局遲遲未提供替代役住宿資料，出手「推 」教育局長陳修平額頭，市府及民進黨團、教育團體發表聲明譴責肢體暴力，國民黨團則聲援蔡，批市長賴清德團隊傲慢，不尊重議員監督權。

蔡育輝致歉 動作大不小心

蔡育輝指出，接受民眾陳情，學校替代役在南市住宿環境差，從一○五年起就要求教育局提供基本資料，大會、教育小組做成決議，教育局長陳修平完全置之不理，昨天當面跟她理論時，只是心情激動，「動作太大不小心碰到她額頭，絕非暴力傷害」，深表歉意，但關心替代役的居住安全健康有錯嗎？

蔡育輝與國民黨團表示，如果這是暴力，民進黨議員打傷洪玉鳳議員導致洪眼窩骨折，更是暴力！

陳修平指控衝著她出手

陳修平強調，蔡育輝明顯衝著她出手，絕非「不小心」；蔡多次要求教育局提供所有替代役男住宿環境資料，包含每間學校的照片、房間大小等詳細資訊，教育局已於去年十二月提供蔡議員南市替代役住宿環境各項標準、規格及相關規定，也要求各校在替代役申請前，將其住宿環境做完整清理。

陳修平表示，若提供替代役環境所有詳細資料，恐有違人身安全及隱私權之虞，如議員有個案舉證陳情，教育局也會進一步清查，蔡議員的肢體暴力是事實，也有其他議員目睹，不是藉口不小心或以其他議題轉移焦點可以掩飾的，他不反省行動暴力，更企圖以議長賄選案未釐清前，市長賴清德不進議會是不良示範誤導視聽，更是模糊焦點。

陳修平說，所有行政首長皆依職責到議會備詢，應該用理性問政方式達到選民託付，而不應用語言或肢體暴力做出不合理的訴求，逾越議事秩序及民主風範。

市府譴責肢體及語言暴力，並強調基於對議會監督市政的尊重，市府一級機關首長及主管列席備詢係本於民主機制及地方制度法的規定，期待所有議員可以理性問政，不要讓民主聖地台南再蒙羞。

民進黨團幹事長林宜瑾痛批蔡育輝暴力問政，連在公共場合都能這樣推打女性，甚至是以最羞辱人的「怒戳額頭」方式，沒人能苟同其行徑。

教團紛紛譴責肢體暴力

台南市教育產業工會、台南市教師會、安南區校長暨家長會長聯誼會、台南市中小學校長協會、台南市中等學校校長協會發出共同聲明，譴責任何形式暴力行為。台南市教育團體表示，議事殿堂應為嚴肅問政議事的場合，民意代表負有監督建議市政及審查預決算任務，要求行政單位提供問政相關資料若合於法令規定，而政務首長或行政單位無正當理由拒不提供，可依議會議事規則，予以譴責或依相關法令處理，任何暴力形式無法解決問題，反而模糊焦點並造成當事者身心傷害，非市民之福。

蔡育輝則回應表示，教育局不曾提供任何學校替代役住所相關資料，他亦不曾說過要提供每間學校照片以及替代役住所。