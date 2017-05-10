〈南部〉改善水患 潭子底排水抽水站啟用

2017-05-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市潭子底排水為梓官區重要河道，因地方長期飽受淹水之苦，市府水利局自籌興建抽水站，趕在汛期前完工啟用，以降低淹水災情，建物融入在地特色，種植紫葳、金露華等，成為特色景點。

水利局表示，潭子底集水區包括中崙里、梓信里，居民長年飽受淹水之苦，水利局陸續辦理典寶溪排水系統規劃，檢討潭子底及石螺潭排水，利用公館路一五四巷既有箱涵分流排水量，以降低潭子底排水洪峰流量。

水利局籌措兩千五百萬元，推動「梓官區潭子底排水公館路一五四巷抽水設備設置工程」，避免於汛期間，因暴雨典寶溪水位高漲，導致堤防內排水不易，於雨水箱涵匯入典寶溪出口端新設抽水站，已完工啟用。

水利局表示，站區內設置四台抽水機，可提供每秒最大抽水量達兩噸，以確保堤後排水順暢，並降低箱涵水位，可有效改善梓官公館路等長年水患問題。

水利局指出，站體外觀採用抿石子及斜屋頂配置，周遭種植許多紫葳、金露華及矮仙丹等，融入當地景觀，成為休閒好去處。