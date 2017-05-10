〈南部〉高市設17處育兒中心 數量冠全國

2017-05-10

〔記者洪定宏／高雄報導〕為協助家庭以正確方式養育嬰幼兒，全國設有八十二處育兒資源中心，其中高雄市佔了十七處，數量為各縣市最多，超過台北市的十三處、新北市的十二處，吸引家長將育兒中心當作「旅遊景點」，利用假日巡迴遊玩，把心得上傳育兒網站分享，等於幫高雄的友善育兒環境行銷。

各具特色 家長遊玩分享心得

社會局兒童福利服務中心統計，全台僅高雄及雙北的育兒中心數量為兩位數，其餘都是個位數，桃園及台中各有五處、台南三處，高雄為六都之冠。

育兒中心舉辦的活動或課程及兒童遊戲室等設施，絕大多數為免費參加、入場或使用，但部分如親子烹飪或烘焙等需要材料的課程，會在報名簡章公告收費。

兒福中心主任黃慧琦指出，育兒中心服務對象為○到六歲幼兒，除設置兒童遊戲室、提供玩具與圖書、休閒設施，也舉辦親職課程與活動，協助托育資源媒合及嬰幼兒照顧諮詢；十七處中心分布在十四個行政區，其中前鎮區三處、三民區兩處，左營區第二處預計今年七月完工，至於尚未設置的行政區，正積極尋找合適的地點與空間。

黃慧琦說，高雄第一處育兒中心於一○一年在前鎮區同安路設置，設置前會先評估有無合適地點與空間，以及地點周遭的嬰幼兒人數，然後委託法人經營，平均每處中心每年經費約兩百五十萬元。目前空間最廣的前鎮愛群社區自治育兒資源中心，因利用學校閒置空間打造，廣達三四四坪；最小的是林園中心，雖僅卅坪，但五臟俱全、小而巧。

部分育兒中心深具特色，如前金中心結合在地繪本作家，設計充滿童趣圖案；三民區陽明中心以兒童安全為主題，設置居家安全體驗空間。有家長將育兒中心當作「旅遊景點」，利用假日巡迴遊玩，把心得上傳育兒網站分享。

此舉激勵工作人員營造更友善且健康、安全的環境，也就是進入育兒中心者，都必須在門口接受體溫測量；最特別的是，無嬰幼兒同行的成年人想入內「參觀」，志工或工作人員必全程陪同，「以防萬一」！