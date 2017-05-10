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〈南部〉《觀察筆記》你不生氣？

2017-05-10

有這兩條尾巴，中國甭想染指台灣。

這兩條中國尾巴隔海倡和，怪腔怪調，儼然統派旗手，中國一出手攔阻台灣，他們雀躍，連女作家輕生也扯上台獨，世衛組織拒台灣，發出的聲音更刺耳。

台灣的民主在這兒看見了高度與寬度。還好這兩個老外省人住在台灣，一是宜居，二是民主開放，三是健保等福利好。要是回去他們朝思暮想的故鄉，又如何？

在那兒敢批時政？敢論人權？敢唱執政的共產黨的反調？

只敢在台灣唱執政黨的反調，只敢在台灣噹台灣人，還領台灣人的納稅錢呢。這樣的胸襟厚度，唯有台灣人。

在中國，試試看，雞仔鳥仔抓到沒半隻，何況是人？一個李明哲以國家安全理由逮了，到今日猶然罪名不詳；這兩個老外省人那麼厭惡台灣，硬要統一，為什麼自己不去住中國，卻盡在這兒事事見不慣，指三道四講風涼話？

中國和他的尾巴囂張欺壓台灣，生氣之外，又能怎樣？（資深記者黃明裕）

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