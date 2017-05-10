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〈南部〉台東議會開議 力爭終止魚槍禁令

2017-05-10

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會定期會昨天開議，針對禁用魚槍議題，議員許進榮以專案小組召集人身分提出報告，他要求農委會終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」不合法的行政命令，並到台東召開聽證會。

農委會漁業署預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，規定除原住民自用或祭儀等外，禁止於距岸十二浬內使用魚槍，台東反彈聲浪大，農委會月底將召開公聽會。

許進榮指出，使用魚槍是傳統文化的一部分，絕對不會對魚類趕盡殺絕，況且魚槍已經合法核發並有管制，不需要再訂出管制措施，使用魚槍者並非生態殺手，希望中央「不要污名化漁民」。

縣議會昨天開幕後，完成台東縣行道樹管理自治條例一讀，今縣長黃健庭施政報告。

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