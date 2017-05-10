〈南部〉南迴鐵路雙軌化 饒慶鈴促納「前瞻」

2017-05-10

20位議員批中央不公

〔記者張存薇／台東報導〕前瞻基礎計畫台東僅交通建設納入，且是前朝既定政策，台東縣議會近廿位議員痛批中央不公不義；立委劉櫂豪則強調，前瞻計畫就是要弭平城鄉差距，應該加速通過，希望不分中央、地方，一起攜手爭取。

議長饒慶鈴表示，列入前瞻的南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌電氣化是前朝既定政策，列入前瞻「根本是馬英九跟屁蟲！」

饒慶鈴強調，全台鐵路僅南迴鐵路無雙軌，中央應該列入才是「前瞻」計畫，而不是跟隨前朝政策、把既定政策執行完畢。

包括國民黨團總召林琮翰、無黨籍總召許進榮及議員江堅壽、高美珠、蔡玉玲、方賢仁，謝賢裕、林東滿、陳志峰、黃天德等多位議員，要求中央重視地方醫療、原鄉建設，前瞻計畫不應該黑箱作業及做為綁樁之用。

立委盼合作改變偏鄉

立委劉櫂豪、議員洪宗楷下午則說明指出，南迴鐵路電氣化的確是延續政策，但花東鐵路雙軌電氣化是經過兩位總統任內行政作業程序，今年初才完成可行評估，絕對是新的重大建設案。

劉櫂豪說，包括利嘉溪伏流水開發工程、深層海水取水計畫也都確定納入，數位建設、城鄉建設、水環境建設計畫中，也多是針對偏鄉地區，包括一一七億元是加強無自來水地區供水改善，這些都必須提出競爭型計畫，對台東縣府團隊有信心，也會協助爭取。

劉櫂豪強調，前瞻計畫將可協助台東大幅改善通訊、交通、醫療等建設，應該加速通過，大家一起合作爭取。