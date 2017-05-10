〈南部〉剝削工讀生 屏科大周邊11店家挨罰

2017-05-10

〔記者侯承旭／屏東報導〕國立屏東科技大學周邊部分店家遭踢爆以低薪雇用工讀生，時薪甚至僅七十元，屏東縣勞工處稽查後對十一家無良店家開罰。

屏科大學生今年三月踢爆校園周邊許多店家違反勞基法，以低於基本工資每小時一三三元的待遇雇用工讀生，部分店家甚至每小時僅給付七十至八十元。

這起事件還引發網路論戰，商家指因為學生的消費力低，只能以較低薪資聘僱工讀生；學生則質疑無良雇主想賺學生錢、又想剝削工讀生，應群起抵制。

勞工處針對屏科大商圈勞檢，經比對資料，已對十一家違反勞基法的店家開罰，主要以小吃店、連鎖茶飲居多，每家處罰兩萬元。這些違規店家以未達法定基本工資、假日工作未依規定加給工資等居多；部分商家未備置工資清冊，或未依規定記載勞工出勤狀況。

屏東縣勞工處長林德輝指出，未達基本工資或假日未發加班費的店家，除罰款外，還限期給付積欠的薪資，縣府會在三個月內複查，未改善者還會再罰，至於部分店家為躲避稽查暫時歇業，將持續查訪追蹤。