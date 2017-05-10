〈南部〉剝削工讀生 屏科大周邊11店家挨罰
2017-05-10
〔記者侯承旭／屏東報導〕國立屏東科技大學周邊部分店家遭踢爆以低薪雇用工讀生，時薪甚至僅七十元，屏東縣勞工處稽查後對十一家無良店家開罰。
屏科大學生今年三月踢爆校園周邊許多店家違反勞基法，以低於基本工資每小時一三三元的待遇雇用工讀生，部分店家甚至每小時僅給付七十至八十元。
這起事件還引發網路論戰，商家指因為學生的消費力低，只能以較低薪資聘僱工讀生；學生則質疑無良雇主想賺學生錢、又想剝削工讀生，應群起抵制。
勞工處針對屏科大商圈勞檢，經比對資料，已對十一家違反勞基法的店家開罰，主要以小吃店、連鎖茶飲居多，每家處罰兩萬元。這些違規店家以未達法定基本工資、假日工作未依規定加給工資等居多；部分商家未備置工資清冊，或未依規定記載勞工出勤狀況。
屏東縣勞工處長林德輝指出，未達基本工資或假日未發加班費的店家，除罰款外，還限期給付積欠的薪資，縣府會在三個月內複查，未改善者還會再罰，至於部分店家為躲避稽查暫時歇業，將持續查訪追蹤。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
蜂蜜大減產剩1成 50年來最慘
蜂蜜今年因氣候異常，加上荔枝椿象嚴重，噴藥折損蜜蜂增一倍，花期又遇鋒面下雨，全國產量剩下一成多，尤以高市最慘，剩不到一成，台灣養蜂協會表示，…
網友回應
熱門新聞
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- 川普突發聲明 開除FBI局長
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 市值超過2億... 陳星夫妻被爆台北房產至少6間！
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 伍佰9月高雄開唱有海味 － 融合非洲旋律 打造花花世界
- 文在寅當選南韓總統 今天就職
- 〈生活停看聽〉老媽媽的搖籃曲
- 文化總會發展方向 以台灣文化優先
- 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 全大運》闖過生死關 桂金祥盼圓國手夢
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 技嘉輕巧電競筆電 5公厘最窄邊框
- 〈愛情軍師團〉愛的電燈泡 阻愛不設限
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- Fed準備縮表 中型銀行恐資金短缺
- 謝謝「愛冠宇打線」 累奪本季第1勝
- 朴海鎮Man扮特務 勾朴誠雄飄腐味
- 大學個人申請 錄取率59.62%、缺額1萬2039人雙創新高
- 【藝文短訊】 磺溪文學獎徵稿至6月15日止
- 世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
- 全大運》驚險「跆」金 莊佳佳只打60分
- 馬防部少將副指揮官 涉共諜案
- 李寶春精演新老戲 再現《趙匡胤》、《寶蓮神燈》
- 社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳
- 董事長赴法演出有神助
- 全大運》與過世阿嬤有約 林家顥奪銀沒「跳」票
- 個資若落入中國 台灣不用作戰了
- 願會金正恩 文在寅志在兩韓對話
- 民眾不爽小英政策 一例一休居首
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 辱台撤職 郭冠英保住退休金？
- 「左肘怪怪的」 殷仔再跳過一次先發
- 王丹／【洛杉磯傳真】 歷史記憶是一種社會責任
- 林奕含父母壓力爆表 廖筱君通電話 林父近崩潰
- 寄養媽媽「下跪求吃飯」厭食少女終於張口
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉剝削工讀生 屏科大周邊11店家挨罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分