〈南部〉立志奪冠 南光中學國三愛班畢業前夕終達標

2017-05-09

〔記者王涵平／新營報導〕南光中學國三愛班年年參加全國國中大隊接力錦標賽，從一年級就立定目標要拿冠軍，結果，從第一年第五名、二年級第三名，今年畢業前夕終於奪冠，師生感動不已、欣喜若狂。

教練陳孟聰與導師蘇莉閔在決賽前集合大家分析戰況與指導，認為決勝點在倒數三棒，學生帶著奪冠的信心踏入賽場，以四分卅秒成績衝過終點線，在畢業前奪得第一，成為送給自己最特別的畢業禮物。

校方表示，該班面臨國三會考壓力，差點無法擁有廿名選手參賽，組訓時出現多次危機，幸好有學校、家長與學生間的支持與鼓勵，更加團結一心。

陳孟聰感性地說，感謝國三愛的學生願意跟隨他一起完成這接力藍圖，期許畢業後能帶著在體育場上學習到的觀念，勇敢衝往下一個人生階段。

蘇莉閔表示，誤打誤撞接觸接力，愛班經歷的比別人多，是一個同學也不能少的團隊，也是熱血青春的一班，期許同學帶著追夢成功的意志與力量，繼續往前衝。