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〈南部〉越域引水 南化水庫延緩水位下降

2017-05-09

累計挹注一千三百萬立方米

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因降雨偏少，水情持續吃緊，曾文水庫因農業供灌的關係，蓄水率僅剩「十八趴」，而供應大台南民生用水為主的南化水庫，則因甲仙攔河堰的越域引水，從四月中旬迄今，累計挹注了一千三百萬立方米，有效延緩水位的下降。

一期稻作將供灌至本月中、下旬

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，目前曾文水庫水位標高一九八．五一公尺，蓄水率十八．二四％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約為一億兩千六百二十萬立方米，一期稻作將供灌至本月中、下旬，到時候會依照實際水情進行後續評估。

簡振源說，二期稻作的供灌為六月份，曾文、烏山頭等水庫的有效蓄水量預估會不到一億立方米，因此這段時間的梅雨挹注相當關鍵，目前仍屬觀察階段，屆時是否正常實施，現在言之過早。

簡振源指出，台南地區仍維持第一階段限水，籲請各界節約用水之外，未來若氣候條件許可，都將配合水利署進行人工增雨，任何有利於紓解水情吃緊的動作，都會全力因應。

至於南化水庫，蓄水率為三十六．八四％，有效蓄水量三千五百萬立方米，有時單日越域引水的入流量，比送水量還多，因此還能保持一定的水位高度，甚至略微回升。

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  • 從四月中旬迄今，南化水庫的越域引水累計已有一千三百萬立方米。（記者吳俊鋒攝）

    從四月中旬迄今，南化水庫的越域引水累計已有一千三百萬立方米。（記者吳俊鋒攝）

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