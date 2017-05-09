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〈南部〉台南污水下水道接管率 超越台中

2017-05-09

接管率17.67％ 六都第四

〔記者蔡文居／台南報導〕根據內政部營建署及南市水利局的統計，台南市於縣市合併後，已投入約八十九億元建置公共污水下水道系統，接管戶數也跟著倍增，截至今年三月底為止，接管普及率十七．六七％，在六都中，超越台中，排名第四。

縣市合併後接管數倍增

市議會目前正召開第五次定期大會，根據水利局提出的報告，自縣市合併後，污水下水道接管戶由五萬多戶新增約六萬一千戶，累計全市接管戶數十一萬五千多戶。

預計年底將逾十二萬戶

水利局表示，污水下水道的建置為都市文明的象徵，不過，因蓋在地底下，蓋了也看不到，而在都市建設中常被忽略掉。為提高市民生活品質，南市積極推動污水下水道系統建設，加速提升用戶接管普及率，自合併後已投入約八十九億元，平均每年約十三億元。

水利局表示，截至今年四月底止，南市用戶接管普及率已由八．四八％提升至十七．七四％，預計今年再辦理用戶接管五千戶，累計可達十二萬戶以上，估計到今年底，南市的接管率可達到十七．九％。

水利局表示，目前南市各污水系統，以安平系統建置最完善，於去年底已逾十萬戶，佔全市的九成以上。另外，目前正開辦中的有仁德、安南區鹽水BOT、永康、官田第二期及柳營系統東新營分區第二期等污水系統，其中仁德、安南、官田二期等污水系統已於去年開始進行用戶接管。

另外，原南市的台南污水系統（東區及部分南區、北區）已於今年二月獲內政部核定分別納入仁德、虎尾寮及安平水資源回收中心，以充分利用既有的餘裕量。

水利局表示，這是南市污水下水道的重大突破，目前已展開設計前置工作，由於東區等區域的人口密集，預期發包施工後，近年內即可將污水下水道用戶接管普及率大幅提升。

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  • 污水下水道因蓋在地底下，蓋了也看不到，而在都市建設中常被忽略。（記者蔡文居攝）

    污水下水道因蓋在地底下，蓋了也看不到，而在都市建設中常被忽略。（記者蔡文居攝）

  • 記者蔡文居製表

    記者蔡文居製表

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