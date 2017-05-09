〈南部〉《81年古蹟》台南火車站天花板掉落 砸傷兩人
2017-05-09
研判漏水、白蟻蛀蝕 致崩落
〔記者王俊忠／台南報導〕有八十一年歷史的國定古蹟台南火車站，七日晚間北側候車室日式老天花板突然崩落、砸傷兩名旅客。昨天文化部與南市文化局、建築師等相關人員到火車站會勘，研判是漏水、白蟻蛀蝕，導致老天花板崩落，初步決定先施作第二層天花板、阻隔老天花板再掉落，未來會朝古蹟修復方向處理。
台南火車站年久失修、大廳漏水問題嚴重，台鐵預計斥資一．五億元，以近三年修復、打造全台第一家古蹟鐵道旅館，今年三月發包，但流標兩次，沒想到修復工程尚未進行，七日晚間發生天花板掉落砸傷一名長榮大學吳姓男學生與雲林三十三歲王姓女子的意外，幸兩人都僅輕傷、無大礙。
先施作第二層天花板防掉落
昨上午，文化部文資局組長簡玉華、古蹟審議委員張嘉祥、南市文化局長葉澤山、建築師陳太農等相關人員到場會勘，發現北側候車室是板條灰泥天花板，板條因漏水影響致白蟻蛀蝕，承載力不足造成天花板掉落，研判漏水可能是下雨從窗戶進入，台鐵會加強門窗管理、防治白蟻，因應梅雨季來臨。
未來將朝古蹟修復方向處理
會勘人員決議天花板掉落的候車室清理後，以夾板施作第二層天花板緊急防護，未來會朝古蹟修復方向處理；會勘還發現中央走道東側與售票大廳天花板都有類似狀況，有掉落風險，建議台鐵比照施作第二層天花板做防護，搶修經費部分，台鐵可向文化部申請四十％補助。
至於火車站整體修復工程，台鐵已於去年底設計完成，工期約三十個月，經費一．五億元，因有些工項需夜間及分區施工，過程亦需考量旅客進出及安全，施工有困難度，工程發包已流標兩次，目前請設計單位檢討修正中，預定六月初再上網公告招標。
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