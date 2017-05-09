〈南部〉澎湖花火節亂象多 縣長指示改善

2017-05-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節升空以來，正式揭開觀光序幕，除了帶來大批人潮商機外，也凸顯許多亂象；澎湖縣長陳光復昨在縣務會議，指示旅遊處針對船隻航行安全、夜航設備、船長和船員素質加強管理訓練，並宣傳布袋至龍門海運交通。

陳光復表示，目前正值花火節旅遊觀光旺季，大批觀光客紛紛到澎湖旅遊，機位卻一票難求，無法欣賞到璀璨煙火美景。為解決此一問題，已要求旅遊處加強宣傳布袋到馬公、龍門海運交通資訊，讓民眾和遊客清楚了解除了飛機之外，還有另一種方式可以到澎湖觀光旅遊，以解決觀光旺季機位難求問題。

另外最近澎湖海域船難事件頻傳，日前發生「天富一號」遊艇擱淺在風櫃海域沉沒，船上六十八名遊客和三名船員全數平安獲救，雖無人命傷亡，但卻重創觀光形象。

陳光復在會中要求旅遊處針對船隻夜航安全設備、船長素質、船員安全訓練加強管理，遊客上船後宣導逃生觀念及救生衣位置，以維護遊客安全。