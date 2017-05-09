〈南部〉和發產業園區和春基地 銷售率快破5成

2017-05-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕景氣回溫，加上政府推出前瞻建設、擴大公共支出積極作多，高雄和發產業園區出現搶購潮，預估「和春基地」的銷售率很快就可突破五十％。

高雄市經發局全力推動和發產業園區「和春基地」，近來十分搶手，其中一處一千三百坪的三角窗方正基地，更出現四搶一熱潮，搶購業者包括金屬、材料科技、美容保養品等業者，搶得先機的業者，看完土地不到二天，就立即匯款提出申購。

合發土地開發公司總經理張俊良分析，國內外經濟景氣逐漸回溫，加上政府推出前瞻建設、擴大公共支出積極作多，廠商購地詢問度不斷增加，以和春基地已公告區域，已經完成申購的有十五家，考慮中的至少有十一家，預估和春基地的銷售率很快就可突破五十％。

高雄市經發局強調，和發產業園區是近廿年來，高雄市政府首度新開發的工業區，交通便利，位在八八快速道路大發工業區交流道旁，價格又較鄰近工業用地便宜，可提供產業用地九十二．四七公頃。

經發局指出，和發園區用地以出售為主，標售為輔，平均每坪八．八萬元的價格具一定優勢，若景氣持續審慎樂觀，近來廠商的搶購熱潮將持續發酵。