〈南部〉罕病童無法言語 母親︰一輩子等她
2017-05-09
〔記者陳文嬋／高雄報導〕「我會用一輩子等她開口叫媽媽」，台灣雷特氏症病友關懷協會昨提前舉辦母親節活動，六名罕見病童原本會喊媽媽，發病後無法言語，歷經一年多音樂治療，已能與媽媽眼神交會，送上康乃馨，激動發出聲音，彷彿訴說「我愛妳」，讓媽媽們紅了眼眶。
經音樂治療 已能眼神交會
罕病雷特氏症是先天性神經系統發展異常，目前藥物無法治癒，經高雄長庚醫院醫師洪碧蓮爭取衛福部經費，委託知名治療師張乃文進行音樂治療，今年由協會接手持續課程，總計一年多時間，明顯提升病童的認知能力。
五歲女童「小真」一歲多發病，原本會喊爸媽，發病後卻無法開口，做任何事都困難重重，咀嚼能力難以訓練，迄今只能吃流質食物，覺得硬就吐掉不吃，甚至因身體平衡不佳，坐不好會掉到地上，走路功能也變差，不扶著會跌倒，媽媽每天面臨各種考驗。
「小真」媽媽指出，一度無法接受事實，但在家人鼓勵下，透過音樂治療，她發現孩子開心會大叫，能專注眼神表達情緒，雖然還無法叫媽媽，但她願意等一輩子，期盼能有奇蹟出現，她更自我安慰「孩子是來幫助我成長的」，讓她成為百變又萬能的媽媽。
六十二歲阿嬤照顧罕病孫女「小蓮」近廿年，近年來罹患乳癌又轉移子宮、腋下，三度接受化療抗癌，她仍堅持陪伴孫女，進行音樂治療從不缺課，「小蓮」進步很多，阿嬤昨收到「小蓮」的康乃馨，開心表示很欣慰。
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