〈南部〉全中運金牌數直直落 議員促設體育局
2017-05-09
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市全中運金牌數逐年下滑，今年僅卅六面，比民國一○三年五十五金差很大，六都中也只比台南好；高市議員沈英章建議市府設立體育局，給在地體育界更多支持。
陳菊︰市府會審慎評估
高雄市長陳菊指出，以前全中運成績優異時並無體育局，金牌數應跟設立體育局無直接關聯，但市府仍會審慎評估。教育局長范巽綠則說明，初步檢視全中運成績，是因與部分賽事衝突，有些好選手沒參與，會再做全面檢討。
教育局長︰有些好選手沒參與
范巽綠進一步表示，未來可能推動體育班朝亞奧運項目發展、社團投入一般項目，讓有限資源用於刀口，提升整體運動風氣。
出身體育圈的市議員沈英章質詢指出，高市今年全中運得牌卅六金五十銀四十七銅，在六都中只贏台南，與台北九十六金更是有段落差，且其他五都比去年進步，唯獨高雄比去年退步。
此外，高雄不只比去年退步，還是逐年退步，一○三年五十五金、一○四年五十四金、一○五年五十金，今年大幅衰退到卅六金。
六都中已有四都設立
沈英章指出，他從兩年半前、本屆議會第一次會議時就建議市府設立體育局，提供在地體育更多資源，結果都沒後續，六都中已有四都設立，剩下高雄跟台南沒有，如今全中運成績卻退步成這樣，建議市府應更積極。
沈英章認為，能鼓勵學生、民眾多運動，間接也可減少吸毒機率，體育局有其效應。高市副市長許立明則澄清，未來即使設立體育局，屬學生事務的全中運仍是歸教育局業務，但市府仍會對體育局規劃做審慎評估；研考會主委劉進興答詢，評估結果近期應該會出爐。
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