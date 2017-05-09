〈南部〉佔用台糖土地 2墓地限期拆
2017-05-09
〔記者葉永騫／屏東報導〕台糖公司屏東區處進行土地資產清查，發現屏東市頂柳公墓旁土地遭到二門日據時期的墳墓佔用，屏東市公所已代為公告請家屬盡快遷移，否則將由台糖公司直接遷葬。
台糖公司土地遭佔用情形嚴重，監察院及審計部要求台糖公司對所屬的土地進行清查，台糖屏東區處近日清查後，發現屏東市頂柳公墓旁的工業地在日治時期被葬了二門公墓，由於找不到家屬，特別委請屏東市公所公告，限定家屬於三個月內自行遷移，如果逾期，台糖公司將代為遷葬。
台糖屏東區處資產課表示，現在清出來的土地多數是早期測量誤差的土地，由於年代久遠，如果台糖公司沒有作為他用，多數同意租賃，被墳墓佔用的部分，多數是與公墓連接的土地，早期因為墓地管理人員疏忽，民眾向鄉鎮市公所申請後，沒有現場勘查就核准，才會發生佔用台糖土地的情形，例如崁頂鄉公墓旁的農地就有許多墳墓佔用，但台糖公司考量民眾立場，多數要求補辦租賃手續，一年租金只有幾百元，如果是無主墳墓就會公告後遷移。
至於頂柳公墓的二門墳墓，因為佔用到工業用地，台糖已規劃作為工廠使用，因此一定要辦理遷移，無法出租。
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