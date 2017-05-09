〈南部〉12浬內禁用魚槍 漁民批污名化

2017-05-09

不滿政府不當管制

〔記者黃明堂／台東報導〕漁業署擬規定十二浬內禁止使用魚槍，台東各路漁民與縣議會昨天串聯抗議，帶「槍」痛批「愚業鼠」，呼籲政府停止不當管制，不要把魚槍污名化。

包括綠島及新港區漁會的漁民三百多人集結在縣議會前共同發聲，現場高掛抗議布條，痛批「腦殘政府官逼民反」，主張「保障憲法人民基本權利」，帶來七把魚槍，並放了一隻「愚業鼠」諷刺漁業署。

要求在台東開公聽會

議長饒慶鈴、副議長陳宏宗及多位縣議員昨天力挺漁民。饒慶鈴表示，議會將行文行政院停止制訂不當措施，並要求中央政府應到台東開公聽會，而非在台北，因為台東人也買不到火車票上台北。

縣議員許進榮說，此措施一看就知道是愚民政策，先規定距岸十二浬不能用魚槍，接下來又規定不可以搭漁船或其他船舶持魚槍，照此規定，漁民唯一能射魚的途徑，就是游泳，一浬等於一．八五公里，換算之後，十二浬超過廿二公里，有誰能帶魚槍在海上游廿二公里？

漁民說，十二浬外的海有多深，官員知道嗎？有五百公尺深，如何潛水射魚？

一位漁民說，從小到大拿魚槍射魚，都靠「一口氣」，沒背水肺，大吸一口氣後下潛，只有幾十秒的時間找到獵物後射出，光是這樣，都已耗盡體力，怎有可能長泳廿二公里射魚。