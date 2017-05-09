〈南部〉台灣獼猴丟石頭 金峰天空步道封閉
2017-05-09
強化邊坡設擋石網 七月開放
〔記者陳賢義／台東報導〕又是台灣獼猴惹禍！台東縣金峰鄉貼壁懸空建造天空步道，啟用、封閉一波三折，好不容易今年農曆春節期間再開放，但近日又發現有台灣獼猴在岩壁上結伴嬉戲，不但導致風化岩壁剝落墜落步道，還拿起石塊往下丟砸，鄉公所為避免殃及無辜遊客，再封閉強化邊坡岩壁及增置擋石網，預定七月再開放。
活絡地方觀光，金峰鄉公所在嘉蘭村拉冷冷部落貼壁懸空打造天空步道，尚未完工就因落石坍方，造成步道護欄毀損，為了守護遊客安全，公所緊急進行邊坡植被；前總統馬英九在去年三月間前往視察，抵達現地前十分鐘，步道還砸下大小落石。
屬保育動物 居民無奈
天空步道危機四伏，公所一再補強，但難敵野生動物的不受控制，近日又傳出台灣獼猴也來摻一腳，嬉戲踩踏風化岩壁，還惡作劇的拿起石頭往下砸。「搶食農作水果也就算了，還囂張的拿石頭丟，太可惡了！」曾姓鄉民說，成群獼猴在樹叢間蹦跳亂竄，看到路經民眾完全不懼怕，甚至作勢攻擊，或抓起斷枝和石塊往下丟，如果不是保育動物，恨不得立馬反擊殺無赦。
公所表示，步道鄰近山林，時有山羌等野生動物出沒，近日傳出原本在叢林間棲息的獼猴，不但成群下山覓食，而且行徑愈來愈失控，為了避免猴害危及民眾及遊客，不得不暫時封閉進行防護，利用鐵網包覆植被穩固岩壁，防範猴群趴趴走造成風化岩壁剝落，擋石網也能抵擋丟石。
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