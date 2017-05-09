〈南部〉260處提供共餐 社會局：須民間參與

2017-05-09

記者蔡文居、劉婉君／專題報導

台南市共有三百七十處照顧關懷據點，其中提供共餐服務者有二百六十處，其中每週五天有五十一處，三天以上廿六處，其餘視據點能量每週提供三天以下共餐服務。社會局表示，目前實施共餐服務面臨的問題就是經費有限及人力不足，必須民間、社區一起參與才能普及到各社區，否則光靠政府之力，難以全面化。

醫院提供醫護、營養師協助

南市照管中心主任洪明婷表示，社會局輔導里及社區設置照顧關懷據點，倡導社區福利化，各地的共餐服務依各地的條件做法不一，有的是桶餐，有的則與餐飲公司合作，有的則自煮，還有的則與醫院合作，今年二、三月開始，奇美醫學中心與高雄榮總台南分院加入社區共餐行列，結合醫護團隊的專業，幫助長者吃得更健康、營養。

奇美醫學中心從二月十三日開始與新市區公所合作推動「福祿壽飯廳」，每週一至週五的中午，由團膳公司料理後以專車同步送餐到新市區大洲、社內、新和、港墘、大營等五個據點，目前約有一百八十名社區長者參加。高雄榮總台南分院自三月一日起，與鄰近的永康區復興里等五個社區合作，共同推動「讓愛走動—社區共餐」活動，每週三天，由醫院廚房送餐到三個社區定點，目前有一百名長者加入共餐。

洪明婷表示，各據點如果要辦共餐服務，建議最好酌收費用才能永續，而其最後目的還是希望透過共餐的誘因，讓不願意出門的老人家能走出來參與互動，避免加速退化。

奇美醫學中心護理部總監陳綉琴表示，兩年來醫護人員觀察到偏遠地區許多長者獨居在家，約二至三成因退休後失去生活重心、或覺得自己未被重視，有睡不著等憂鬱症狀，卻常以為是老化過程，使得老人家更封閉自己，共餐讓長者走出家門，而每半年由醫護人員進行長者的體力、營養、口腔、牙齒、心理狀況評估，以了解共餐究竟是否對長者有幫助，資料將提供給政策執行者參考。

高雄榮總台南分院營養師張乃文表示，年長者常見吃不下或吃得不夠營養的問題，社區共餐活動配合營養師及醫院的中央廚房料理後，以專車送到社區，讓長者可以在熟悉的社區與街坊鄰居一同用餐，醫院也不定期辦理社區營養講座及健康促進活動等，讓醫療專業團隊深入社區，提供專業性的整合服務，共餐更健康。

有據點未收費用 恐難支撐

目前共餐據點在民間資源的捐助下，有的已經維持了十幾年；有些據點，里長很想做，但如未酌收費用，一辦下去，一個月倒貼一萬多元，而且福利易放難收，撐不下去後，想要再收費已不易，往往無疾而終。