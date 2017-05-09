〈南部〉關懷據點加值服務 長輩免費上課

2017-05-09

記者楊金城／專題報導

「錢卡沒問題，問題出在志工普遍高齡化，偏鄉據點人口老化、年輕人口外移加上少子化，未來志工人力難尋」，老人共餐及長照服務形成熱門話題，關懷據點輔導員陳月貞憂心的也是志工人力難尋，而九十二歲北門玉港傅莟笑堪稱最老志工，許多據點七、八十歲志工滿滿是，「六十算肖年吔」，趁大家還能走還能動有熱心，當個快樂志工，不想其他。

在長照2.0的社區整體照顧體系中，照顧關懷據點被鼓勵成為Ｃ級巷弄長照站，現行開辦共餐、送餐、日間托老、關懷訪視、醫療諮詢等服務受到老人喜歡。

衛福部為提升關懷據點功能，今年起不再分評比優等、甲等關懷據點，統一一年補助每一據點業務費十八萬一千二百五十元（中央、市府分攤七、三成），另今年也新開辦「加值服務」的補助，據點申請「加值服務」可額外每月獲補助一萬元業務費。

所謂「加值服務」是南市去年推動關懷據點「日間托老」黑皮學園的延伸，簡單來說，就是邀請長輩免費來上課，要練唱歌、跳健康操、學繪畫、書法都沒問題，有來上課，中午共餐免費供應。

去年濱海大北門區有七股樹林、佳里漳州、北門三慈等七個據點開辦日間托老，剛上路的「加值服務」據點只有樹林、漳州、三慈申請，如何讓「加值服務」成為普遍性的服務？也成為各據點一個新的思考方向。