〈南部〉關懷據點加值服務 長輩免費上課
2017-05-09
記者楊金城／專題報導
「錢卡沒問題，問題出在志工普遍高齡化，偏鄉據點人口老化、年輕人口外移加上少子化，未來志工人力難尋」，老人共餐及長照服務形成熱門話題，關懷據點輔導員陳月貞憂心的也是志工人力難尋，而九十二歲北門玉港傅莟笑堪稱最老志工，許多據點七、八十歲志工滿滿是，「六十算肖年吔」，趁大家還能走還能動有熱心，當個快樂志工，不想其他。
在長照2.0的社區整體照顧體系中，照顧關懷據點被鼓勵成為Ｃ級巷弄長照站，現行開辦共餐、送餐、日間托老、關懷訪視、醫療諮詢等服務受到老人喜歡。
衛福部為提升關懷據點功能，今年起不再分評比優等、甲等關懷據點，統一一年補助每一據點業務費十八萬一千二百五十元（中央、市府分攤七、三成），另今年也新開辦「加值服務」的補助，據點申請「加值服務」可額外每月獲補助一萬元業務費。
所謂「加值服務」是南市去年推動關懷據點「日間托老」黑皮學園的延伸，簡單來說，就是邀請長輩免費來上課，要練唱歌、跳健康操、學繪畫、書法都沒問題，有來上課，中午共餐免費供應。
去年濱海大北門區有七股樹林、佳里漳州、北門三慈等七個據點開辦日間托老，剛上路的「加值服務」據點只有樹林、漳州、三慈申請，如何讓「加值服務」成為普遍性的服務？也成為各據點一個新的思考方向。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲
高雄海科大舉辦「看見台灣揚帆世界」活動，國中學生不慎受困沙洲，遊客驚呼，「原來蓮池潭這麼淺」。教練以橡皮艇拖掛解圍彌陀國中六名學生昨天（八日…
網友回應
熱門新聞
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 〈生活大補帖〉學會了 就是自己的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups slam China for WHA exclusion
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Export growth moderates to 9.3％
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
- 法大選如預期 歐洲股匯淡定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 《自由廣場》台灣「大人們」何時才肯放手？
- 聯發科4月營收跌破200億
- 〈戀愛翹翹板〉愛情長跑被逼負責 心有疑慮恐婚中
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 《自由廣場》醫殯分流，配套呢？
- 重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了
- 不能只靠蘋果供應鏈 林揆：培養更多台積電
- 飄K味？正妹辯剛隆乳不敢碰毒
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 勒班雖敗猶榮 再戰國會
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 南韓今大選 投票率上看9成
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 「一把青」啟發 體育班女孩苦讀圓飛官夢
- 創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇
- 《玩命關頭》獲MTV世代獎 馮迪索致敬保羅沃克
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄
- 《自由廣場》人家23歲就可以參選總統…
- 利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉關懷據點加值服務 長輩免費上課
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分