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〈南部〉老人共餐成趨勢 志工老化藏隱憂

2017-05-09

記者吳俊鋒／專題報導

老人共餐形成趨勢，本報日昨報導白河區推動共餐，二十四里已有十七里舉辦，台南歸仁區南興里推動老人共餐已十四年了，算是歷史久遠的，但里長朱璟漢感嘆，目前最大的問題不在錢，而是人的凋零，連送餐志工也高齡化，傳承面臨斷層。

年屆八旬 體力難負荷

南興里目前參加共餐者有一百位，每週供應五天，未申請政府補助，而是酌收費用，不足處由各界捐贈來支應，低收入或殘障等弱勢，在共餐服務上免費，過去最多時曾高達二百三十位，廚房志工一大早就要開始處理食材，而一晃眼十四年過去了，送餐志工也已屆八旬，體力無法負荷下，一些跨區服務只能分階段暫停，再加上長輩們逐漸凋零，讓參與人數驟減。

錢可靠募款 人力無解

朱璟漢強調，經費的不足，可以努力募款來因應，但凋零的問題無解，讓老人共餐服務的永續浮現隱憂，而歸仁區大廟里的老人共餐也開辦了八年之久，超過六十五歲、自認有需要者，登記即可，不需收費，靠官方金援與民間捐助，每週供應五天。

大廟里長陳黃素卿指出，參與者一直維持在七十人上下，但同樣面臨送餐志工高齡化的問題，另外，她已無意連任，後繼者是否還會承辦也是未知數，志工如何接續？成為共餐制的另一隱憂。

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  • 南興里的老人共餐開辦已久，常吸引其他社區觀摩、取經。（記者吳俊鋒攝）

    南興里的老人共餐開辦已久，常吸引其他社區觀摩、取經。（記者吳俊鋒攝）

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