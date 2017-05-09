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〈南部〉被侮辱有感

2017-05-09

五二○前的壓力巨大吧，想得到的。

中國的不甘願不甘心，必然表現在報復上頭，必然要做得有感，這一點是比耍經濟讓利強多了。

中國一意要台灣「港澳化」，封鎖我國的國際空間，硬要蔡英文總統燒香膜拜九二神主牌。

只要蔡總統嘴巴、腰桿放軟，跟馬英九一樣，他們就有很多的開放。但看南韓，看樂天公司的中國遭遇，回首我們自身的惡感，中國真的很敢。

敢到不要臉的以為台灣是他的馬前卒，呼來揮去的，可以飛彈對我們，卻不容部署薩德防空系統，更阻撓我國買F35。

敢到揚言要打台灣，這幫自大狂的土匪怎麼敢統一台灣？像他們歷史上的遊牧蠻族要征服農耕文明，是嗎？

參與世界衛生組織再被他們橫加阻攔，屢戰屢敗，再敗再戰，台灣的民主是奮鬥來的，主權獨立和國家認同也必然要艱辛，一如我們先祖捨生命渡怒海求子孫幸福計。

中國共產黨別蔑視了，台灣人已不是昔日的敗寇！（資深記者黃明裕）

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2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
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