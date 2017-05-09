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〈南部〉國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲

2017-05-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄海科大舉辦「看見台灣揚帆世界」活動，國中學生不慎受困沙洲，遊客驚呼，「原來蓮池潭這麼淺」。

教練以橡皮艇拖掛解圍

彌陀國中六名學生昨天（八日）上午十一點半許，由三名教練陪同搭乘「Soto 廿七」號風帆航行於蓮池潭，出發數分鐘後即受困於元帝廟東面區域泥沼，船身傾斜，左營消防分隊也出動救援艇，所幸，教練自行以橡皮艇拖掛解圍。

風速不夠 風帆未開就受困

學生穿著救生衣，興致勃勃地出發，原要享受馳騁湖面快感，無奈風速不夠，風帆還沒張開就受困淺灘，表情就像洩氣皮球。而岸邊有中國、日本遊客觀看救援過程，驚訝表示，原來蓮池潭這麼淺，還好救援迅速。

左營消防分隊表示，受困人員穿著救生衣，岸邊教練於十多分鐘後拖回風帆，狀況於十一點五十分解除，所幸學生僅受驚嚇，並未送醫。

蓮池潭水深約三公尺，潭面面積約七十甲，高雄世運時曾作為滑水賽場，水波穩定受國際選手肯定，也是水陸鴨子觀光車定期遊湖場域。

教練表示，船隻沒動力也可以跑，可惜擱淺壞了學生興致。而目擊者指出，「Soto 廿七」號船長廿七尺，為速度型競賽帆船，長期停泊於蓮池潭畔，去年以來多次搭載學生遊湖，很少擱淺。

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  • 高雄海科大舉辦「看見台灣揚帆世界」活動，「Soto 廿七」號卻受困蓮池潭。（記者黃旭磊攝）

    高雄海科大舉辦「看見台灣揚帆世界」活動，「Soto 廿七」號卻受困蓮池潭。（記者黃旭磊攝）

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國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲

高雄海科大舉辦「看見台灣揚帆世界」活動，國中學生不慎受困沙洲，遊客驚呼，「原來蓮池潭這麼淺」。教練以橡皮艇拖掛解圍彌陀國中六名學生昨天（八日…

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