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〈南部〉崁頂旗官路平交道 北移動工

2017-05-09

預計2個月內完工

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉旗官路平交道交通動線設計不良，常造成塞車，為改善現況，台鐵將進行平交道東北移設工程，昨天動工，預計二個月內完工。

旗官路平交道因縣道屏一八七線與屏六八線交會，路幅縮減，轉彎車待轉時造成屏一八七線後方車堵塞，車禍頻傳，被指為崁頂交通亂源。

崁頂鄉長林光華表示，當初興建三號國道時，交通部未預留鐵路高架化空間，使平面道路動線不良，必須解決。

鐵路局工務段表示，平交道將北移約三十公尺至與橋下道路連通，最快五十天就能完工。

縣府工務處官員說，待新的平交道完工後，縣府將全盤規畫當地交通動線，紓解壅塞情形。

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  • 崁頂鄉旗官路平交道將往東北方向移設到國道正下方。（記者陳彥廷攝）

    崁頂鄉旗官路平交道將往東北方向移設到國道正下方。（記者陳彥廷攝）

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