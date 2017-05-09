〈南部〉宣告傳統領域 真柄部落：含公私地
2017-05-09
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長濱鄉真柄部落昨天自主宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域，宣稱包含公私有地，未來若進行經濟開發，均需諮商部落取得同意。
真柄部落是海岸線中的小部落，人口一九二人。長期以來，在文化、政治、經濟等，相較於其他大部落，就像是一個隱形的部落。
不過，真柄部落表示，傳統領域面臨著財團不當開發，造成部落族人的恐慌，希望擁有大家的支持，一起堅定守護著這片美麗的土地及海洋。
部落表示，原民會公告的「原住民族傳統領域劃設辦法」，將私有地排除在傳統領域劃設範圍內，但真柄部落認為在傳統領域範圍內，不論公私有土地的大型經濟開發行為均需在資訊公開與坦誠佈公的情況下，部落應有充分的知情同意權，以避免在傳統領域內的開發行為對於部落生活區域造成無可逆轉的傷害。
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