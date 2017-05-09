〈南部〉墾丁大灣擬設轉運站 民批毀景、更塞
2017-05-09
居民：錯誤建設 應先取締違法攤販
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府與中央預計斥資四千五百萬元在墾丁大街前端大灣遊憩區設置客運轉運站，不少居民擔心破壞當地景觀，塞車更嚴重。縣府昨召開說明會，強調兼具建築活化、旅客步行最短及交通順暢等優點，反對民眾則認為，不先解決造成交通打結的大街違法攤販，卻在該處破壞景觀、還造成交通打結，根本是錯誤建設。
「違法攤販造成塞車，卻要花公帑蓋轉運站？」反對墾丁大灣轉運站的民眾表示，墾丁大街近二十年被攤販霸佔，馬路四線道成為兩線道，長期衍生嚴重塞車問題，縣府、公路總局及墾管處不思解決，竟花公帑蓋轉運站來紓解交通，「到底何時才要取締違規，保障合法商家」。
恆春環保人士張怡、張洧齊等人指出，整個轉運站計畫讓居民充滿疑慮，加上地點破壞景觀、又在大街交通打結點旁，希望縣府應將整體規劃公告讓居民了解。
官員：活化建物 減少大車穿越大街
縣府城鄉處強調，墾丁轉運站將既有建物活化利用，輕量化設計候車亭及轉乘空間，並保留原有景觀軸線、植栽及草坪，以「最少程度改變」達成交通改善目的。
城鄉處並表示，轉運站目的是將現況牌樓前的公車及接駁車輛導引至轉運站，往南乘客改區域公車接駁，減少大型車輛穿越墾丁大街，絕不會造成交通壅塞，此外，站體建築設計以自然美景為主、建築為輔的概念。
城鄉處長張桂鳳說，墾丁大街違規攤販問題，確實嚴重影響車輛通行，在規劃墾丁轉運站之際，將與公路總局及警方共同整頓墾丁大街違規攤販。
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