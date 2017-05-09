〈北部〉別人不要彩券他買？ 爽中800萬

2017-05-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「積財庫彩券行」六日開出今彩五三九頭獎，據店家表示，中獎人可能是買了前一名客人「不要」的彩券，意外獲得八百萬元頭彩，店家昨早放鞭炮慶祝，吸引許多民眾來店試手氣。

彩券行老闆娘吳桂秦說，六日下午有不少人排隊買彩券，有一人指定要五十元打一張，店員不小心打成一百元二張，這名客人說「不要」，只好先將原要作廢的彩券夾在電腦旁，排在後頭的幸運兒看到，指定「這張別人不要的賣給他」，令他們印象深刻。

店家推測就是這名客人中獎，中獎人為花蓮在地人。