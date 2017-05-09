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〈北部〉水利溝崩車禍多 民代促快修繕

2017-05-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉冬山路三段一五三巷水利溝路基崩塌，路寬僅四公尺，易發生交通事故，冬山鄉代楊弘旻昨邀冬山鄉公所、宜蘭農田水利會會勘時，公所與水利會互指是對方權責，他痛批兩單位互踢皮球。

冬山鄉這條農路位在慕光盲人重建中心旁，是冬山路通往永興路捷徑，有一大段水利溝路基崩塌，機車騎士與自小客車會車時，稍有不慎可能摔倒受傷，楊弘旻找來鄉公所、水利會會勘，兩單位卻指是對方權責，讓他當場動怒。

楊弘旻說，農路路基崩塌引起交通問題，攸關用路人安全，一旦出事，公所、水利會難辭其咎，與其事後道歉賠償，不如事前防患未然，雙方竟推來推去，讓人難以接受。

水利會回應，冬山路三段一五三巷崩塌處位在道路側邊，肇因於重車壓輾，依照「公路附屬設施設置管理要點」，應由鄉公所修復，水利會會向農委會爭取經費，協助水利溝補強改善；冬山鄉公所認定水利溝崩塌修繕為水利會權責，這段期間，公所將設置三角錐，提醒用路人注意安全。

楊弘旻說，此事權責未獲釐清，問題依舊無解，近日若有人在此摔傷，他會協助被害人請求國賠。

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  • 水利溝路基崩塌，冬山鄉代楊弘旻痛批冬山鄉公所、宜蘭農田水利會互踢皮球。（記者江志雄攝）

    水利溝路基崩塌，冬山鄉代楊弘旻痛批冬山鄉公所、宜蘭農田水利會互踢皮球。（記者江志雄攝）

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