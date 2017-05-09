〈北部〉路跑交管 民等1小時跳腳
2017-05-09
批警態度差 警：禁得起檢驗
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭運動公園經常辦路跑，周邊道路配合交管，住在附近的前宜蘭市民代表陳永錰說，他問過縣府，車輛可彈性開放通行，不料前天路跑活動時，他卻被警察攔下枯等一小時才獲放行，且員警態度很差。警方稱，當時賽道有上百選手，不可能讓車輛進入，出事誰要負責？有全程錄音錄影，態度禁得起檢驗。
二○一七國際奧林匹克路跑七日在宜蘭運動公園起跑，包括凱旋路等清晨四點半到上午十點交管。住凱旋路的陳永錰說，交管告示牌未註名單位、未貼公文、沒有電話，像是「幽靈牌子」，有問題也無從洽詢。
陳指出，他問了縣政府說「附近住戶可彈性開放通行」，當天路跑在五點半起跑，他看著隊伍已經通過，約六點開車出門，但在進士派出所前的凱旋路口被警察攔下，童姓所長不肯放行。
陳永錰說，他在街頭與警方理論，由於他有糖尿病、心臟病，在街頭爭執恐怕會暈倒，警方竟說「今天很方便，會幫你叫救護車」，還嗆「你敢越線，我一定辦你」，態度很惡劣。
告示牌未註名單位 縣府：會檢討
縣府建設處交通科指出，依據交管會議結論，「視現場跑友通行狀況，可彈性開放車輛通行」，但這要以現場交管人員判斷為準，至於告示牌未註名單位、電話，確實有檢討之處，往後活動會採納辦理。
宜蘭警察分局進士派出所長童宇昇說，當時比賽才剛開始，賽道有上百名選手，怎麼可能讓車輛開進去，萬一撞到人誰要負責，他請陳男改道就是不肯，在現場僵持不下，還嗆要找議員，過程都有錄音錄影，可接受公評。
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