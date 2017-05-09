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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉冬山伯朗大道醬玩

2017-05-09

●冬山伯朗大道位在冬山鄉三奇村，遊客開車下國五羅東交流道後，沿著側車道往南行駛，開到冬山鄉成興路口左轉直行，約三分鐘路程，看見奉尊宮牌樓便到達目的地。

位在奉尊宮後方的伯朗大道是條蜿蜒狹小農路，自小客車會車不易，車子可停廟埕再步行進入，沿路不設垃圾桶，請大家發揮公德心，由於位處空曠處無遮蔽物，遊客要做好防曬，適時補充水分免中暑。

當地水稻即將長出金黃稻穗，粒粒皆辛苦，遊客沿農路前行，勿涉入農田，以免農民汗水白流。（記者江志雄整理）

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