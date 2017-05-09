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〈北部〉6月單車輕旅行 訪冬山伯朗大道

2017-05-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山伯朗大道周邊稻田，預計六月長出金黃稻穗，鄉公所推出冬山伯朗大道自行車輕旅行，帶領遊客走訪比美台東伯朗大道的在地美景。

冬山鄉三奇奉尊宮後方農田視野遼闊，有條S型蜿蜒農路貫穿其間，因尚未重劃，田間沒有建造豪華農舍，也無電桿，保有傳統農村風貌，每年六月結上金黃稻穗的美麗景致，被封為冬山版伯朗大道，兩年前美照被PO上網路，網友大讚「美得不像話」，冬山伯朗大道一夕成名。

「騎單車欣賞六月限定美景！」冬山伯朗大道目前綠油油一片，鄉長謝燦輝、鄉代會主席黃強呈等人，昨天騎乘單車欣賞當地景色，鄉公所將在六月三日到廿五日期間的週休二日規劃自行車輕旅行，邀大家踏青賞景。

遊程於上午八點半從冬山火車站騎單車出發，行經冬山鄉得安村井仔頭、茅埔城古道入口、中山休閒農業區、冬山伯朗大道、冬山河舊河道搭乘電動小船，下午四點抵達終點冬山河生態綠舟，全程廿五公里。

自行車輕旅行共有八梯次，每梯次限額五十人，含午餐、單車租借、導覽，原價一千元，優惠價五九九元，即日起受理報名，洽詢電話03-9591105轉257，活動網站：http://www.eventpal.com.tw/dongshanbike.html

謝燦輝說，蘭陽平原農田近幾年來大興土木，豪華農舍櫛比鱗次，冬山伯朗大道傳統景觀，在宜蘭縣幾乎淪為絕版，隨著時空環境變遷，美景恐稍縱即逝，歡迎大家逗陣來。

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  • 冬山伯朗大道目前綠油油一片，公所將在6月長出金黃稻穗時，推出單車輕旅行。（記者江志雄攝）

    冬山伯朗大道目前綠油油一片，公所將在6月長出金黃稻穗時，推出單車輕旅行。（記者江志雄攝）

  • 冬山伯朗大道景致迷人，圖為去年6月空拍照。（冬山鄉公所提供）

    冬山伯朗大道景致迷人，圖為去年6月空拍照。（冬山鄉公所提供）

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