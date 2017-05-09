〈北部〉去年872對分手 花蓮離婚率全國第2

2017-05-09

短片宣導「離異父母共親職」

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣離婚率自二○一四年起，連續二年列居全國之冠，去年平均值為二．六三，高出全國○．三四，僅次於桃園市的二．六六，居全台第二，駐花蓮地方法院家事服務中心昨與戶政機關合作，推出「家是選擇題？」短片，盼能喚起「離異父母共親職」的理念。

台灣離婚率排名亞洲第一、世界第三，花蓮縣的離婚率曾連續二年居全台首位，去年雖退居一名，但總計八百七十二對夫妻的離婚件數，居全台第二，引起家事服務中心重視，推估夫妻在外地工作，長期分居而助長離婚率外，大環境的外在因素及婚後相處問題，也是導致離婚的主因。

花蓮家事服務中心今年率先與縣內各戶政機關合作，推出近三分鐘的「家是選擇題？」短片，在夫妻登記離異的最後一道行政窗口時，盼讓雙方能夠冷靜省思，重新關注婚姻衝突中，孩子最重要的權益問題。

家事服務中心社工督導林秋芳指出，台灣每天有近一百五十對夫妻離婚，其中自行協議離婚者約九成，若能把握在辦理離婚手續行政作業時間內，推動「離異父母共親職」理念，就有機會讓離婚男女以子女的最佳利益再做考量。

林秋芳說，許多夫妻離婚後面臨未成年孩子的監護權、生活撫養費及探視權等問題，若雙方無法達成共識，夾在中間的孩子就會陷入家庭紛爭的困境中，冗長的官司訴訟，更造成孩子不安、焦慮的情緒。