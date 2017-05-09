〈北部〉苗栗看守所客家肉粽 端節熱銷6萬個
2017-05-09
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗看守所為傳承在地客家美食，在所內創立一間「食品工場」，聘請各界小吃傳藝師傅入所指導，客家肉粽是主要熱銷食品，一年生產約七萬個，每年端午節前夕，更是全國各矯正機關必訂的美食，光是端午節前夕熱銷六萬個，十三位收容人一天趕工生產約二千五百個。
所方花了半年時間成功研發冷凍「水晶餃」並且已通過弘光科技大學食品檢驗合格，預計六月中旬上市。所長楊方彥指出，苗栗市有知名「水上人家」美食街，其中最令人印象深刻的美食晶瑩透亮的「水晶餃」，淋上醬油拌辣椒就讓人食指大動，但隨著時代改變，阿婆們的獨門技藝已逐漸消逝，所方將在地傳統美食技藝保留下來。
楊方彥指出，所內研發的客家肉粽是採用黏糯米、老菜脯及後腿肉、香菇製成，有著濃濃的客家味，後來再研發出手工麻糬、手工水餃、蛋捲及客家肉粽等，口味多元。
楊方彥指出，手工水餃有韭菜、高麗菜，玉米搭配前腿絞肉，料多實在；蛋捲有抹茶、原味、肉鬆、咖啡、芝麻等，提供消費者多元選擇，手工麻糬更是口感綿細，冷藏可保存十天，有著濃濃的客家味。上述產品價格除客家肉粽一個廿五元外，其餘價格在每盒（包）一百一十元至一百五十元不等。
作業科長黃偉智表示，端午節前夕，所內接獲客家肉粽大量訂單，最近每天生產二千到二千五百個，端午節前夕就生產約六萬個，供應市場需求。
看守所秘書許茂雄指出，苗栗看守所將技藝融入於教化中，不僅傳承在地客家美食，也讓收容人習得一技之長，將來重返社會就業能有競爭力。
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