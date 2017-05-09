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〈北部〉竹市明志書院停車場再生 月底啟用

2017-05-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動「停車場再生計畫」，將已使用十六年的明志書院停車場進行大規模改善更新，改善進度達九成，月底可完工啟用，市長林智堅昨天視察時，特別視察智慧尋車系統、育嬰室及兒童遊戲室，未來明志書院停車場將更人性、友善，停車更方便。

林智堅說，明志書院停車場已服務市民十六年，是市府「停車場再生計畫」中第五處改造點，擁有竹市公有停車場「兩個第一」特點，除是第一座有專屬哺乳室的公有停車場，更引進第一套智慧尋車系統，透過停管系統及APP，讓民眾停車、找車更便利，過去常有找不到車的困擾，如今透過智慧系統，將可方便停車、取車，同時也會有車牌辨識系統，讓繳費更快速。

林智堅說，市府去年啟動「停車場再生計畫」，陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場改善工程。他舉例，府後停車場整建後，過去夏天高達四十度的「大烤箱」、鋪面破損、設施老舊等情況已全面改善，民眾進場停車，不再滿身大汗。

市府交通處表示，明志書院停車場有汽車位六百一十格、機車位八百格，因鄰近百貨公司及城隍廟等景點，是竹市停車使用率最高的公有停車場，平日停放率近七成，假日達九成以上。過去場內地面髒污、多處龜裂、室內昏暗、公廁破損，此次施工項目包括進行地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、停管設備升級等；另活化閒置空間，在一樓建置竹市停車場第一處獨立育嬰室及兒童遊戲室。

改善工程也包括修繕管理室及周邊花圃，工程採「逐層施工、逐層開放」模式，降低封閉停車場施工造成停車不便與施工帶來的影響。

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  • 新竹市明志書院停車場16年來首次進行改善工程，將增加智慧尋車系統、哺乳室和兒童遊戲室。（記者洪美秀攝）

    新竹市明志書院停車場16年來首次進行改善工程，將增加智慧尋車系統、哺乳室和兒童遊戲室。（記者洪美秀攝）

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