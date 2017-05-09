〈北部〉竹南國小女老師 真人版新細明書板神境界

2017-05-09

〔記者許展溢／苗栗報導〕網友都驚呼了！苗栗縣竹南鎮竹南國小一位教導低年級的女老師寫的板書，無意間被拍下，被轉貼到臉書社群《竹南大小事》，許多網友直呼「這根本是神的境界」，讚嘆「太美了！敬禮。」完全是「真人版新細明體」。

苗栗縣教師研習五日在竹南國小舉辦，縣內各學校老師齊聚。教務主任陳仁祥說，有其他學校的老師經過一年級的班上，看到黑板上的字體，怎麼就像雕刻似的，感到驚為天人，才會分享到自己個人臉書，再被轉到其他臉書社群。

板書上的字體被轉分享，很多網友說，「好像印刷的，不輸電腦打字」。直說竹南國小是神的國度，還有人說，拿尺描著寫都沒辦法這樣。

有學生看到，留言表示，自己也是竹南國小學生，這位老師是他一、二年級導師的字，欣賞了兩年，不僅人美字也美。

有網友則說，書法都無法寫這麼漂亮了，根本是用貼紙轉印上去的，實在是神人；還有人說，在黑板上刻工程字是哪招？字不僅太工整，大小也幾乎都一樣，是活字版印刷？認為當這位老師的學生很幸福。

陳仁祥說，一年級現在有八個班，低年級學生正要學寫國字，但現在因科技發達，許多教育設備都採用資訊器材，如電視、投影機等，想減少老師板書書寫能力。

陳仁祥表示，雖然如此，學校的低年級老師，為了讓孩子學到端正國字，反而加強自己板書專業能力，希望給孩子好的示範、榜樣。

陳仁祥強調，學校還有很多老師的板書都寫的很漂亮。竹南國小校長廖金文表示，低年級老師在板書上會強調字體工整性， 是為了達到最佳學習效果，同時教導學生正確寫字方式。