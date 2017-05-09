〈北部〉竹南國小女老師 真人版新細明書板神境界
2017-05-09
〔記者許展溢／苗栗報導〕網友都驚呼了！苗栗縣竹南鎮竹南國小一位教導低年級的女老師寫的板書，無意間被拍下，被轉貼到臉書社群《竹南大小事》，許多網友直呼「這根本是神的境界」，讚嘆「太美了！敬禮。」完全是「真人版新細明體」。
苗栗縣教師研習五日在竹南國小舉辦，縣內各學校老師齊聚。教務主任陳仁祥說，有其他學校的老師經過一年級的班上，看到黑板上的字體，怎麼就像雕刻似的，感到驚為天人，才會分享到自己個人臉書，再被轉到其他臉書社群。
板書上的字體被轉分享，很多網友說，「好像印刷的，不輸電腦打字」。直說竹南國小是神的國度，還有人說，拿尺描著寫都沒辦法這樣。
有學生看到，留言表示，自己也是竹南國小學生，這位老師是他一、二年級導師的字，欣賞了兩年，不僅人美字也美。
有網友則說，書法都無法寫這麼漂亮了，根本是用貼紙轉印上去的，實在是神人；還有人說，在黑板上刻工程字是哪招？字不僅太工整，大小也幾乎都一樣，是活字版印刷？認為當這位老師的學生很幸福。
陳仁祥說，一年級現在有八個班，低年級學生正要學寫國字，但現在因科技發達，許多教育設備都採用資訊器材，如電視、投影機等，想減少老師板書書寫能力。
陳仁祥表示，雖然如此，學校的低年級老師，為了讓孩子學到端正國字，反而加強自己板書專業能力，希望給孩子好的示範、榜樣。
陳仁祥強調，學校還有很多老師的板書都寫的很漂亮。竹南國小校長廖金文表示，低年級老師在板書上會強調字體工整性， 是為了達到最佳學習效果，同時教導學生正確寫字方式。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
6月中完工 15家廠商進駐前身是中興紙廠的宜蘭縣中興文創園區，園區轉型活化規劃四分區，第一區是文化創意產業使用、第二區紙業生產相關設施、第三…
網友回應
熱門新聞
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 〈生活大補帖〉學會了 就是自己的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups slam China for WHA exclusion
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Export growth moderates to 9.3％
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
- 法大選如預期 歐洲股匯淡定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 《自由廣場》台灣「大人們」何時才肯放手？
- 聯發科4月營收跌破200億
- 〈戀愛翹翹板〉愛情長跑被逼負責 心有疑慮恐婚中
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 《自由廣場》醫殯分流，配套呢？
- 重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了
- 不能只靠蘋果供應鏈 林揆：培養更多台積電
- 飄K味？正妹辯剛隆乳不敢碰毒
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 勒班雖敗猶榮 再戰國會
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 南韓今大選 投票率上看9成
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 「一把青」啟發 體育班女孩苦讀圓飛官夢
- 創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇
- 《玩命關頭》獲MTV世代獎 馮迪索致敬保羅沃克
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄
- 《自由廣場》人家23歲就可以參選總統…
- 利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹南國小女老師 真人版新細明書板神境界
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分