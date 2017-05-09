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〈北部〉《拚國民黨主席》吳敦義對內開砲 諷黨變軟腳蝦

2017-05-09

〔記者李容萍、周敏鴻／綜合報導〕前副總統吳敦義拚國民黨黨魁，昨天到平鎮區、大溪區爭取支持，他表示所有候選人當中，他是唯一能跨過濁水溪的，他並砲口對內，暗諷國民黨現在變成軟腳蝦，「沒智慧、沒經驗、沒判斷力，連打仗也不會」，並暗批有人「曾被其他政黨用職務買走了」，不忠於國民黨，怎麼帶領國民黨？

吳敦義說，他的資歷最完整，當過地方民代、南投縣長、高雄市長，北、中、南地方議會、首長都當過，也當過立委，其他五位國民黨主席候選人雖然優秀，但有些人跨不過濁水溪、高屏溪，他是唯一沒有這些限制的。

他說，若當選黨主席，一定努力讓二○一八年的縣市長、議員選舉有所斬獲、當選席次增加，二○二○年才有機會重返執政，二○二○年的總統候選人要在黨內好好找，也不排除向黨外的企業家、文學家徵才，如果沒有的話，「黨主席就要做好準備，最壞的預備是親自披掛上陣。」

吳敦義並回憶說，民國八十九年宋楚瑜參選總統時，直到最後十分鐘仍在爭取他做副手，但他堅持不背叛國民黨，藉此諷刺曾經被其他政黨「用職務買走」的候選人。

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