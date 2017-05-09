〈北部〉圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
2017-05-09
〔記者邱奕統／觀音報導〕在觀音區廣福里十鄰的廣青路旁，這幾年可見成排的鐵炮百合花綻放，原來是五十五歲里民李萬益，他信守媽媽生前的承諾，在自家後院種植上千株的鐵炮百合花，每年的母親節前夕，他挑出最漂亮的帶到媽媽墳前感念母恩，也分送給曾照顧媽媽的醫院、佛堂等，在地方傳為美談。
李萬益送99株給最愛的母親
李萬益原本從事裝潢工作，他的爸爸在他讀國中時就病逝，兄弟姊妹由媽媽辛苦撫養，他的媽媽在四年前罹患癌症，母子情深的李萬益放下手邊工作，全心全意照顧媽媽，但最終仍不敵病魔，三年前不幸過世。
李萬益說，媽媽生前非常喜愛鐵炮百合，在接受治療期間，雖然不斷進出醫院、身心飽受折磨，但仍時時感念照顧她的醫護人員，有次化療結束，媽媽望著後院對他說，想送鐵炮百合給醫護人員表達感謝；孝順的他為了達成媽媽的心願，將後院闢成鐵炮百合花園。
他說，剛開始種的時候，因為沒經驗、花開得不好，等到花況漸有起色時，媽媽的病情卻開始惡化，他為了鼓勵媽媽對抗病魔，在病榻前與媽媽相約，等隔年百合花盛開時，母子一起送給醫護人員，無奈媽媽在花開之前就不幸病逝。
李萬益不忘與媽媽的約定，三年來都會從花園中挑選幾株最好的百合花，送給醫護人員等，也將花帶到媽媽的墳前追思，他的孝心不間斷，種花技術也日益純熟，百合一年比一年多，今年甚至達一千多株，他挑出九十九株送給媽媽，象徵最愛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
6月中完工 15家廠商進駐前身是中興紙廠的宜蘭縣中興文創園區，園區轉型活化規劃四分區，第一區是文化創意產業使用、第二區紙業生產相關設施、第三…
網友回應
熱門新聞
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 〈生活大補帖〉學會了 就是自己的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups slam China for WHA exclusion
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Export growth moderates to 9.3％
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
- 法大選如預期 歐洲股匯淡定
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 《自由廣場》台灣「大人們」何時才肯放手？
- 聯發科4月營收跌破200億
- 〈戀愛翹翹板〉愛情長跑被逼負責 心有疑慮恐婚中
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 《自由廣場》醫殯分流，配套呢？
- 重新定位為「莊園式飯店」 高雄圓山拚了
- 不能只靠蘋果供應鏈 林揆：培養更多台積電
- 飄K味？正妹辯剛隆乳不敢碰毒
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 勒班雖敗猶榮 再戰國會
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 南韓今大選 投票率上看9成
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 「一把青」啟發 體育班女孩苦讀圓飛官夢
- 創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇
- 《玩命關頭》獲MTV世代獎 馮迪索致敬保羅沃克
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 葉啟田讚理想型 爆曾想娶她
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄
- 《自由廣場》人家23歲就可以參選總統…
- 利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分