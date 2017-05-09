〈北部〉圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護

2017-05-09

〔記者邱奕統／觀音報導〕在觀音區廣福里十鄰的廣青路旁，這幾年可見成排的鐵炮百合花綻放，原來是五十五歲里民李萬益，他信守媽媽生前的承諾，在自家後院種植上千株的鐵炮百合花，每年的母親節前夕，他挑出最漂亮的帶到媽媽墳前感念母恩，也分送給曾照顧媽媽的醫院、佛堂等，在地方傳為美談。

李萬益送99株給最愛的母親

李萬益原本從事裝潢工作，他的爸爸在他讀國中時就病逝，兄弟姊妹由媽媽辛苦撫養，他的媽媽在四年前罹患癌症，母子情深的李萬益放下手邊工作，全心全意照顧媽媽，但最終仍不敵病魔，三年前不幸過世。

李萬益說，媽媽生前非常喜愛鐵炮百合，在接受治療期間，雖然不斷進出醫院、身心飽受折磨，但仍時時感念照顧她的醫護人員，有次化療結束，媽媽望著後院對他說，想送鐵炮百合給醫護人員表達感謝；孝順的他為了達成媽媽的心願，將後院闢成鐵炮百合花園。

他說，剛開始種的時候，因為沒經驗、花開得不好，等到花況漸有起色時，媽媽的病情卻開始惡化，他為了鼓勵媽媽對抗病魔，在病榻前與媽媽相約，等隔年百合花盛開時，母子一起送給醫護人員，無奈媽媽在花開之前就不幸病逝。

李萬益不忘與媽媽的約定，三年來都會從花園中挑選幾株最好的百合花，送給醫護人員等，也將花帶到媽媽的墳前追思，他的孝心不間斷，種花技術也日益純熟，百合一年比一年多，今年甚至達一千多株，他挑出九十九株送給媽媽，象徵最愛。