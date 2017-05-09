〈北部〉環教基金吃緊 補助各里訪農博挨轟
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園農業博覽會正在新屋區舉行，市府統計勞動節三天連假湧入五百萬人次被質疑灌水，市議員萬美玲昨天質詢環保局指出，環境教育基金每年都不夠用，市府卻拿來補貼遊覽車車資，動員各里里民到農博「免費一日遊」，她痛批市府為了衝業績，動用預算名不副實，要求檢討。
環局︰鼓勵培養環保意識
環保局長沈志修否認動員，他說，農博辦得很成功，參觀人次眾多，不需要透過補助來拚人氣，因為農博具有環保再生及循環經濟等特色，深具環境教育意義，才會鼓勵各里前往參訪，培養市民的環保意識，讓大家都成為「環保種子」，協助各里落實推廣環保工作。
環保局昨天到市議會工作報告，萬美玲質詢說，市政會議上週三通過提案、民政局在上週四就發文給各里辦公室，以環教基金補貼每里一萬兩千元，包含兩輛遊覽車車資、保險、雜費等，共提供各里八十個名額，全市四百九十五個里，預估花費高達五百九十四萬元，但環教基金今年度預算才四千四百萬元，本來就預算吃緊，如今竟花大筆經費在單一活動上，她痛批市府為了衝農博觀光人潮的業績，剝奪有限預算。
萬美玲並說，市府聲稱農博可推動環境教育，但她實際到場了解，烤香腸、臭豆腐等攤販幾乎都用免洗餐具，垃圾、廚餘和資源回收也沒有分類、亂丟，市議員舒翠玲挖苦說，「難道是負面教材？」
副市長︰尊重里長 不強迫
副市長游建華回應說，各里要不要申請補助參觀農博，市府尊重里長意願、不會強迫，但萬美玲、劉茂群質疑說，里民都想享有「免費一日遊」機會，為了如何篩選八十個名額，各里里長都很頭痛。
「要是真的做得好，還怕沒人來嗎？」劉茂群表示，農博塵土飛揚、太陽曬，還有很多紅火蟻，市府應該好好檢討，環保局更應該做好本業，不要亂花錢動員民眾去拚觀光。
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