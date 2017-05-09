〈北部〉宜蘭中興文創園區 7月22日試營運

2017-05-09

6月中完工 15家廠商進駐

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕前身是中興紙廠的宜蘭縣中興文創園區，園區轉型活化規劃四分區，第一區是文化創意產業使用、第二區紙業生產相關設施、第三區紙業觀光工廠、第四區做為旅館、住宅使用。其中第一區基礎工程將在六月中旬完工，有十五家廠商陸續進駐，七月廿二日試營運。

宜蘭縣議會昨進行文化局質詢，多位議員對中興文創園區提建言，邱嘉進說，中興文創園區是前縣長林聰賢任內最大政績，進駐的產業要有宜蘭傳統產業的代表，要做好輔導，吸引更多觀光客來；孫湯玉惠也提醒，中興文創不能獨漏原民文化，發展的軟實力要重視原民文化並納入其中。

吳秋齡指出，中興文創現在看起來還是荒蕪一片，跳票怎麼辦？不要雷聲大雨點小，剩下兩個月，真的可以如期開幕運作嗎？

文化局長李志勇說，原住民元素和宜蘭特殊文化，文化局會考慮進來，中興文創園區七月廿二日試營運沒問題，基礎工程六月中旬完工，六月四日就有第一場大型活動，「蘭勁舞力十四校聯合舞展」，七月也有藝術製造季。

李志勇指出，中興文創已與十五家廠商完成簽約，以「木、紙、布」為主要類型，主題與宜蘭林業和中興紙廠的脈絡相關，將進駐園區內十二號、十三號倉庫，以前店後廠方式，前方展示工藝作品，讓遊客體驗DIY，後方則持續製作強調「製造精神」。

文化局說，中興文創園區七月試營運時，也會開放七號與八號倉庫棚架，屬於半露天空間，辦理市集和表演舞台；十一號倉庫規劃為親子館；十四號是多功能使用廳；十五和十六號空間較大，可辦講座和室內展覽。