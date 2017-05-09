| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大冠鷲落難 雙腳慘中8顆BB彈

2017-05-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕保育類台灣特有亞種大冠鷲進入繁殖期，花蓮縣秀林鄉文蘭村有隻成鳥疑遭八顆金屬BB彈擊中雙腳，導致無法站立、飛行，經六天治療，身體仍然相當虛弱，無法立即野放，花蓮林管處呼籲民眾勿虐待野生動物， 否則違者最高可處一年以下有期徒刑。

秀林文蘭村這隻受傷的大冠鷲，經獸醫師查看發現，雙腳嚴重腫脹，還卡著八顆金屬BB彈。

花蓮林管處長吳坤銘說，大冠鷲是台灣特有亞種，屬於珍貴稀有的野生動物，保育等級二級，因喜歡吃蛇，又被稱作「蛇雕」，族群分佈廣泛且終年可見，二至五月繁殖期時最活躍，六至八月進入繁殖季末期及換羽期。

他強調，受傷的大冠鷲身體仍相當虛弱，由相關人員照護中，民眾若在野外遇見野生動物，應避免干擾，發現受傷動物請立即通報動物防疫機關03-8227431或花蓮縣野鳥學會03-8339434協助處理。

傷害野生動物 最重判刑一年

花蓮林管處表示，依「野生動物保育法」相關規定，若民眾用BB槍或其他舉動傷害野生動物，恐將觸犯騷擾、虐待野生動物等規定，最高可依野保法第四十二條，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六萬元以上卅萬元以下罰金。

廣告
  • 保育類大冠鷲疑遭BB彈擊中雙腳，致無法站立、飛行。（花蓮林管處提供）

    保育類大冠鷲疑遭BB彈擊中雙腳，致無法站立、飛行。（花蓮林管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
宜蘭中興文創園區 7月22日試營運

6月中完工 15家廠商進駐前身是中興紙廠的宜蘭縣中興文創園區，園區轉型活化規劃四分區，第一區是文化創意產業使用、第二區紙業生產相關設施、第三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：〈北部〉大冠鷲落難 雙腳慘中8顆BB彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.