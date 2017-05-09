〈北部〉大冠鷲落難 雙腳慘中8顆BB彈

2017-05-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕保育類台灣特有亞種大冠鷲進入繁殖期，花蓮縣秀林鄉文蘭村有隻成鳥疑遭八顆金屬BB彈擊中雙腳，導致無法站立、飛行，經六天治療，身體仍然相當虛弱，無法立即野放，花蓮林管處呼籲民眾勿虐待野生動物， 否則違者最高可處一年以下有期徒刑。

秀林文蘭村這隻受傷的大冠鷲，經獸醫師查看發現，雙腳嚴重腫脹，還卡著八顆金屬BB彈。

花蓮林管處長吳坤銘說，大冠鷲是台灣特有亞種，屬於珍貴稀有的野生動物，保育等級二級，因喜歡吃蛇，又被稱作「蛇雕」，族群分佈廣泛且終年可見，二至五月繁殖期時最活躍，六至八月進入繁殖季末期及換羽期。

他強調，受傷的大冠鷲身體仍相當虛弱，由相關人員照護中，民眾若在野外遇見野生動物，應避免干擾，發現受傷動物請立即通報動物防疫機關03-8227431或花蓮縣野鳥學會03-8339434協助處理。

傷害野生動物 最重判刑一年

花蓮林管處表示，依「野生動物保育法」相關規定，若民眾用BB槍或其他舉動傷害野生動物，恐將觸犯騷擾、虐待野生動物等規定，最高可依野保法第四十二條，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六萬元以上卅萬元以下罰金。