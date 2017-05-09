〈北部〉混植本土樹種 花蓮打造動物生態廊道
2017-05-09
銜接海岸山脈與平地森林園區
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣大農大富平地森林園區自然生態復育見成效，但與海岸山脈受到自強外役監等單位阻隔，花蓮林管處決與獄方合作打造四．六三公頃的生態造林，銜接海岸山脈與平地森林園區，形成生態廊道，讓野生動物可以自由遷徒活動。
花蓮林管處處長吳坤銘指出，這項生態造林計畫，樹種的選擇及栽植將跳脫傳統經濟造林思維，不考量未來經濟效益，換句話說，著重在營造動物喜歡的自然環境，讓牠們可以在海岸山脈與平地森林園區間自由遷徒。
生態廊道將栽種光蠟樹、毛柿、珊瑚樹、台東火刺木、山黃麻、苦楝、月橘等十餘種本土樹種，隨機配置、混合造林，且未來不會全面割草，只割除苗木半徑一百公分內的雜草、藤蔓，將人為干擾減至最低，營造近似天然環境的森林，希望在二年內讓野生動物適應，自然從海岸山脈遷徙至平地森林園區。
吳坤銘說，人類開發行為造成野生動物棲息地零碎化，壓縮野生動物的生存空間，林務局近年來開始重視生態廊道的規畫建置，自強外役監轄管土地正好位於海岸山脈與平地森林園區間，四月底開始啟動生態廊道建置計畫。
經由生態廊道營造，花蓮林管處評估，海岸山脈的野生動物棲息地可望擴展到一千餘公頃的大農大富平地森林園區，未來持續銜接海岸山脈至中央山脈的生態廊道。
花蓮林管處說，設置生態廊道後，海岸山脈包括山豬、山羌、環頸雉、獼猴等，可望遷徒至平地森林園區，讓花東縱谷的自然生態更豐富、多元化。
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