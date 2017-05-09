〈北部〉非自住房屋稅率案 周江杰發起公民連署

2017-05-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員高偉凱、周江杰上週因縣議會通過調降非自住房屋的房屋稅率，當場宣布辭職與法案同進退，獲得不少縣民聲援，他們現在改走公民路線試圖翻盤，周江杰臉書貼文邀各界連署請願要求縣議會重新修正非自住房屋稅率，希望透過公民力量把新竹縣的居住正義找回來。

周江杰在臉書上提供連署書表格供網友們下載後列印填寫，臉書貼文中有他、高偉凱和竹北市民代表許育綸的服務處地址，有意參與連署的縣民邀請支持重新修法的親朋好友一起簽名後，寄到他們三人其中一人的服務處即可。

高偉凱說，他前年和周江杰在縣議會提案通過修正房屋稅率，讓「非自住之其他供住家用房屋在二戶以下者，每戶稅率均為房屋現值二％，持有三戶以上者，每戶均為二點五％」，但上週通過的修正案，改為「其他供住家使用者，為其房屋現值的一點六％」，等於是調降非自住房屋的房屋稅率。

周江杰說，新竹縣竹北市近來的房地產發展擴張迅速，房價一直居高不下，為全國少見，為實現世代正義、居住正義，才和高偉凱調高非自住房屋的房屋稅率來打擊囤房，沒想到實施不到一年就被推翻掉。

周江杰表示，他們大動作辭職就是希望喚醒社會大眾對此案的關心，邀請縣民共同加入連署，以人民請願的方式要求縣議會重新修正非自住房屋的房屋稅，從上週修正通過的一點六％調整為二％。