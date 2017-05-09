〈北部〉大潭湖面設太陽能板 造橋鄉親抗議
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉公所花費兩千多萬元，經歷五年，分四期在龍昇社區大潭進行環境改善，打造苗縣新觀光景點，最後一期工程預計六月完工，近來吸引許多民眾前往休憩。鄉長黃純德不滿，大潭湖面寬廣，約有十四甲，上星期六卻收到通知，有業者要在湖面鋪設太陽能板，昨天動員抗議，堅決反對。苗栗農田水利會表示，鄉親有共識反對，就不做。
打造新景點 拒絕環境破壞
大潭周邊有三百多年古蹟北極宮、六十八年靈天禪寺及四十二年的龍湖宮。每年政府單位都會在此舉辦金瓜藝術節、植樹節等各項活動。
龍昇村長陳吳滿玉說，六日突然有廠商到社區說，要在湖面設置約六點六甲的太陽能板，但近年地方積極向各單位爭取經費建設，有望成為具指標性觀光勝地，堅決反對到底。
陳吳滿玉表示，湖面鋪太陽能板，破壞自然生態，原本會到湖面的候鳥恐受波及，加上周邊還是平埔族道卡斯族聖地，近來都有遊覽車載著遊客環湖，如果做了，會衝擊社區發展觀光。
支持綠能趨勢 但地點欠佳
黃純德說，綠能是未來趨勢，地方都很支持，但不該選在一個不適合的場域，地方反彈聲音很大。他強調，五年前開始營造環境，若做下去將影響生態、觀光，地方花的心血、經費也付之流水。
由於大潭湖面土地所有權為苗栗農田水利會，黃純德發動全鄉代表、里長村民集結抗議，希望水利會聽到地方聲音。
苗栗縣議會副議長陳明朝、縣議員李文斌、林寶珠及後龍鎮長朱秋隆等人都到場聆聽意見。前縣長劉政鴻也到場表示，鄉親都靠湖面水灌溉、生活，多年來，前、後爭取六千萬元經費營造，呼籲現場鄉親要好好想一想到底適不適合。
水利會：鄉親反對就不做
苗栗農田水利會管理組長曾漢祥表示，綠能是未來趨勢，水利會是配合政府政策，沒有太多意見，強調只要鄉親一致反對，就不做。
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標題：〈北部〉大潭湖面設太陽能板 造橋鄉親抗議
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