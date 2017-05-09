| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大潭湖面設太陽能板 造橋鄉親抗議

2017-05-09

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉公所花費兩千多萬元，經歷五年，分四期在龍昇社區大潭進行環境改善，打造苗縣新觀光景點，最後一期工程預計六月完工，近來吸引許多民眾前往休憩。鄉長黃純德不滿，大潭湖面寬廣，約有十四甲，上星期六卻收到通知，有業者要在湖面鋪設太陽能板，昨天動員抗議，堅決反對。苗栗農田水利會表示，鄉親有共識反對，就不做。

打造新景點 拒絕環境破壞

大潭周邊有三百多年古蹟北極宮、六十八年靈天禪寺及四十二年的龍湖宮。每年政府單位都會在此舉辦金瓜藝術節、植樹節等各項活動。

龍昇村長陳吳滿玉說，六日突然有廠商到社區說，要在湖面設置約六點六甲的太陽能板，但近年地方積極向各單位爭取經費建設，有望成為具指標性觀光勝地，堅決反對到底。

陳吳滿玉表示，湖面鋪太陽能板，破壞自然生態，原本會到湖面的候鳥恐受波及，加上周邊還是平埔族道卡斯族聖地，近來都有遊覽車載著遊客環湖，如果做了，會衝擊社區發展觀光。

支持綠能趨勢 但地點欠佳

黃純德說，綠能是未來趨勢，地方都很支持，但不該選在一個不適合的場域，地方反彈聲音很大。他強調，五年前開始營造環境，若做下去將影響生態、觀光，地方花的心血、經費也付之流水。

由於大潭湖面土地所有權為苗栗農田水利會，黃純德發動全鄉代表、里長村民集結抗議，希望水利會聽到地方聲音。

苗栗縣議會副議長陳明朝、縣議員李文斌、林寶珠及後龍鎮長朱秋隆等人都到場聆聽意見。前縣長劉政鴻也到場表示，鄉親都靠湖面水灌溉、生活，多年來，前、後爭取六千萬元經費營造，呼籲現場鄉親要好好想一想到底適不適合。

水利會：鄉親反對就不做

苗栗農田水利會管理組長曾漢祥表示，綠能是未來趨勢，水利會是配合政府政策，沒有太多意見，強調只要鄉親一致反對，就不做。

廣告
  • 苗栗縣造橋鄉長黃純德昨天號召代表、鄉親，抗議水利會不應允諾業者設置太陽能板。 （記者許展溢攝）

    苗栗縣造橋鄉長黃純德昨天號召代表、鄉親，抗議水利會不應允諾業者設置太陽能板。 （記者許展溢攝）

  • 大潭湖面約有十四甲，地方強烈反對在湖面上設置太陽能板。 （記者許展溢攝）

    大潭湖面約有十四甲，地方強烈反對在湖面上設置太陽能板。 （記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
宜蘭中興文創園區 7月22日試營運

6月中完工 15家廠商進駐前身是中興紙廠的宜蘭縣中興文創園區，園區轉型活化規劃四分區，第一區是文化創意產業使用、第二區紙業生產相關設施、第三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：〈北部〉大潭湖面設太陽能板 造橋鄉親抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.