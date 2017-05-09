〈北部〉大溪區街口溪新設涵管 地方憂效果不佳
2017-05-09
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區月眉地區下雨時容易淹水，市府水務局編列三六九○萬元辦理「街口溪護岸加高及截流工程」已近完工，五日因山區下大雨造成溪水暴漲，三名在下水道涵管內清淤的工人差點滅頂，地方民眾質疑排水系統工程沒有挖寬、挖深，擔心排水效果不良，市議員陳治文昨天邀集水務局會勘，發現入流處常被丟棄廢棄物，造成涵管堵塞。
水務局：常被丟廢棄物致堵塞
水務局簡任技正吳宏國指出，月眉地區南側農田因地勢較低，每逢豪大雨，街口溪水位上漲，農田排水無法排入才造成回堵，導致周遭農田、住家飽受淹水之苦，水務局規劃「全段護岸改建及河道濬深」、「堤後排水路新設」改善方案，但礙於改建經費龐大及私有地取得困難而無法順利推動，重新檢討後在街口溪渠底下方新設長約一．二公里的涵管。
吳宏國說，這項工程預計六月完工，將農田排水導引至街口溪下游排放，並進行護岸應急加高及匯流口河域拓寬，以增加街口溪的通洪斷面及改善河道寬度的不足，因為涵管的排水系統跟街口溪完全分開，就算街口溪暴漲，涵管也不會受到影響，完工後可改善月眉里的淹水情形。
此外，入流處常被亂丟廢棄物，甚至有麻布袋、樹枝等，水務局協調桃園農田水利會在灌溉水路進水口處及沿線水路分流處，設置攔污柵和加強清疏維護，也呼籲民眾勿亂丟廢棄物，確保排水通暢。
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