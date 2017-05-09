〈北部〉永安海螺文化園區 納入前瞻計畫

2017-05-09

〔記者周敏鴻／新屋報導〕市府客家事務局規劃在永安漁港北側成立「永安海螺文化體驗園區」，以巨大的海螺造型公共藝術作為地標，設置多功能展演廣場、客庄花田藝術區等，讓海洋客庄的環境變得更豐富有趣。

客家事務局局長蔣絜安說，永安漁港是全台灣唯一的客家漁港，早年漁民出海捕魚前，有「吹海螺」儀式，當地特有的傳統捕魚方式「牽罟」，也是靠著吹海螺通知客庄居民一起幫忙拉魚網，凸顯濱海環境造就客庄居民「農漁兼作」的生活特色。

她表示，「永安海螺文化體驗園區」計畫已獲行政院納入前瞻基礎建設中的城鄉建設「客家浪漫台三線」亮點計畫，園區將設置巨大海螺造型公共藝術，呼應客家意象、打造地標亮點。

蔣絜安說，在兩公頃的預定地上，另規劃迎賓入口、多功能展演廣場、戶外階梯劇場、客庄花田藝術區、客庄產業市集等。

客家事務局委由建築師估計，「永安海螺文化體驗園區」總經費約三億元、工作期程約三年，蔣絜安說，正在向行政院客家委員會與農業委員會積極爭取經費，希望在一○八年完工，未來作為客家藝文展演、人才培育與文創產業發展的平台，用寓教於樂的方式帶動新屋區的觀光人潮。