〈北部〉台61向南延伸 永安漁港便利通

2017-05-09

〔記者周敏鴻／新屋報導〕蔡英文總統昨天視察新屋區永安漁港「永安海螺文化體驗園區」與桃園農業博覽會，並動手製作紅龜粿，她表示，行政院前瞻基礎建設計畫已將永安漁港北側的「永安海螺文化體驗園區」納入城鄉建設的項目中，未來要將團結、傳統的海洋客家元素納入，讓永安漁港成為全台最重要的客家漁港。

小英視察 強化客家漁港建設

市長鄭文燦昨天陪同視察，他日前在立法院外遭到反年金改革民眾衝撞後造成兩根肋骨斷裂，蔡英文詢問傷勢表達關心，蔡英文得知鄭文燦恢復得不錯、沒有戴護胸，她打趣地說：「該減胖了！」蔡英文表示，鄭文燦受傷，她和很多桃園市民都感到不捨，希望鄭文燦保重身體才能持續為市民打拚。

蔡英文先視察永安漁港「永安海螺文化體驗園區」發展規劃案，隨後再參訪桃園農業博覽會，她盛讚說，永安漁港是台灣獨特的客家漁港，農博又展現扎實的農業基礎，足見新屋區是名符其實的「魚米之鄉」。

鄭文燦細數永安漁港相關建設，除斥資三億元「永安海螺文化體驗園區」外，還有觀海橋更新、永安青年體驗學習園區與台六十一線西濱快速道路延伸計畫。他說，青年體驗學習園區有高低攀爬體驗設施，作為青年探索教育基地；台六十一線西濱快速道路延伸計畫要向南延伸並增設永安交流道，未來遊客可從國道一號轉台六十六線、銜接台六十一線快速道路，直通永安漁港非常方便。

參訪農博 盛讚辦得很成功

另外，蔡英文也參訪農業博覽會，她盛讚桃園農博湧入許多遊客，創造在地商機，活動辦得很成功，有效促進城鄉均衡發展。

桃園農業博覽會今年邀請大同公司的太陽能藝術裝置、東和鋼鐵的鋼雕藝術、正隆紙業等企業共同展出，鄭文燦預告說，明年農業博覽會正式營運後，將增設漁業館、氣象館、錦鯉館、低碳館、茶葉館，邀請卅家企業合作，內容更多元，精彩可期。