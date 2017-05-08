〈北部〉培訓白衣天使48年 7旬護理師獲獎
2017-05-08
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣護理師公會慶祝成立四十週年，表揚投入護理工作長達四十八年的護理長林來好，七十歲的她曾與另名護理師照顧逾六十四床病患，每天工作超過十二小時，更拉拔近二百名白衣天使，如今站出來力挺年輕護理師，感嘆「血汗護理」環境，籲政府應改善護理人員的工作待遇。
甫獲頒資深護理人員的林來好，廿二歲自國防醫學院附屬護校畢業後，就到國軍花蓮總醫院擔任護理長，卅年前因護理人員流動率高，每年幾乎都換一批新人，而她依舊盡心傾囊相授，四十八年來培訓近二百名護理師，學生遍及全台。
林來好說，當年可以用「拋夫棄子」來形容工作慘況，最高紀錄一天曾與另名護理師照顧六十四張病床，從第一床幫病人吊點滴到最後一床時，首位病人的點滴也剛好就要換了，更有超過十年時間不曾回家團圓過年，端午、中秋等節日「更是不敢妄想！」
她說，護理師不僅需要具備專業、體力，還要有明確快速的判斷能力，往往一線生機就在剎那之間，建議新進護理人員，應在臨床階段好好扎根，雖辛苦卻一定會有回饋，但面臨現在「血汗護理」的環境，也呼籲政府重視並改善護理人員過勞情況，有良好的護理師，才能真正照顧好病人的身心。
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